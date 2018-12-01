Три человека погибли в авиакатастрофе в США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате крушения корпоративного самолёта в американском штате Индиана.

Как передает Report со ссылкой на ABC, самолёт упал утром в лесистой местности в южной части штата.

По данным телекомпании, всего на борту было три человека: пилот и два пассажира.

В настоящее время профильные службы изучают обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, что привело к крушению.

Ранее двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли.