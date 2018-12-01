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    Три человека погибли в авиакатастрофе в США

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате крушения корпоративного самолёта в американском штате Индиана.

    Как передает Report со ссылкой на ABC, самолёт упал утром в лесистой местности в южной части штата.

    По данным телекомпании, всего на борту было три человека: пилот и два пассажира.

    В настоящее время профильные службы изучают обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, что привело к крушению.

    Ранее двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли.

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