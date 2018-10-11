Три человека погибли при землетрясении у индонезийского острова Ява - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения в индонезийской провинции Восточная Ява в результате землетрясения магнитудой 6,3.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, "в результате подземных толчков были разрушены также несколько зданий".

Эпицентр залегал на глубине около 10 км и находился примерно в 60 км к северо-востоку от района Ситубондо, землетрясение также ощущалось на острове Бали. При этом угроза цунами не объявлялась, сообщил Сутопо.

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 у побережья индонезийского острова Ява.

Как передает Report, эпицентр подземных толчков находился в море, в 184 км к востоку от города Сурабая.

По уточнённым данным, землетрясение произошло в 18:44 UTC (22:44 по бакинскому времени) и очаг стихии залегал на глубине 30 км.

В конце сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на остров обрушилось цунами. По данным ООН, около 200 тыс. человек в Индонезии нуждаются в срочной помощи.

Напомним, что 8 октября в целях ликвидации последствий землетрясения силой 6,9 баллов в Индонезии 5 августа, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 50 тыс. долларов США были переданы индонезийской стороне на гуманитарные цели.