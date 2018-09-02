Три человека погибли при взрыве в Сомали - ВИДЕО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в воскресенье в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали - Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило со ссылкой на местные власти агентство AFP.

По его данным, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль в районе административных зданий центрального квартала Хаулвадаг. Согласно сведениям агентства, целью атаки были здания администрации. Как отмечает агентство, трое погибших являются сотрудниками службы охраны. По информации агентства, взрыв затронул несколько строений, в том числе здание мечети и медресе. В результате случившегося еще восемь человек пострадали, среди них несколько учащихся.

Как отмечает агентство, ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб".