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Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана

Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана Три человека погибли, семеро ранены в результате взрыва вблизи мечети в городе Хост на востоке Афганистана.
Другие страны
14 августа 2023 г. 14:55
Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана

Три человека погибли, семеро ранены в результате взрыва вблизи мечети в городе Хост на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в полиции Кабула.

"Сегодня около одиннадцати часов в гостинице возле мечети Спин в городе Хост произошел взрыв, в результате которого погибли несколько беженцев из Вазиристана (регион Пакистана) и граждан, проживающих в Хосте. С места происшествия в больницы доставлены трое погибших и семеро раненых", - сообщил в социальных сетях пресс-секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран.

По его словам, подразделения сил безопасности прибыли на место происшествия и выясняют подробности инцидента.

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