Три человека погибли при взрыве неподалеку от избирательного участка в Киркуке

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в субботу, на подъезде к одному из избирательных участков в провинции Киркук на северо-востоке Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По его данным, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования избирателей в пункт голосования в городе Эль-Хувейджа.

Ранее в субботу сообщалось о нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство" на пропускной пункт в этой провинции. В результате погибли четыре полицейских и два бойца местного ополчения.