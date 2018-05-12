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    Три человека погибли при взрыве неподалеку от избирательного участка в Киркуке

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в субботу, на подъезде к одному из избирательных участков в провинции Киркук на северо-востоке Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

    По его данным, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования избирателей в пункт голосования в городе Эль-Хувейджа.

    Ранее в субботу сообщалось о нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство" на пропускной пункт в этой провинции. В результате погибли четыре полицейских и два бойца местного ополчения.

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