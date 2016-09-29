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    Три человека погибли при взрыве бомбы в столице Сомали

    Взрыв был произведен рядом с рестораном на юге города недалеко от рынка

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли в столице Сомали Могадишо в результате взрыва бомбы.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб" - местный филиал "Аль-Каиды".

    По данным свидетелей, взрыв был произведен рядом с рестораном на юге города недалеко от рынка. Этот ресторан обычно посещают военнослужащие сил безопасности.

    "Взрывное устройство было заложено у ресторана, куда ходят бойцы правительственной армии и сотрудники местных органов власти. Погибли трое и ранены семеро гражданских лиц", - сказал представитель полиции капитан Мохамед Хусейн.

    Это уже четвертый взрыв в Могадишо с начала сентября.

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