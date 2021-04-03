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Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине Три человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в городе Уилмингтон в американском штате Северная Каролина
Другие страны
3 апреля 2021 г. 15:02
Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

Три человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в городе Уилмингтон в американском штате Северная Каролина. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава полиции города Донни Уильямс.

Стрельба произошла в ночь на субботу по местному времени на западе города.

"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере в семерых находившихся там стреляли, трое скончались", - сообщил Уильямс местному телеканалу WECT.

По его словам, мотив стрелявших пока не установлен.

"Мы не думаем, что сейчас существует опасность для общественности, мы работаем над установлением личностей подозреваемых", - добавил Уильям.

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