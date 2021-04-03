Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

Три человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в городе Уилмингтон в американском штате Северная Каролина. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава полиции города Донни Уильямс.
Стрельба произошла в ночь на субботу по местному времени на западе города.
"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере в семерых находившихся там стреляли, трое скончались", - сообщил Уильямс местному телеканалу
По его словам, мотив стрелявших пока не установлен.
"Мы не думаем, что сейчас существует опасность для общественности, мы работаем над установлением личностей подозреваемых", - добавил Уильям.