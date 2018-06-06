 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Три человека погибли при стрельбе во Флориде

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/  Три человека погибли и один получил тяжелые ранения в результате перестрелки в Джексонвилле, штат Флорида. Как передает Report со ссылкой на ТАСС. об этом сообщил телеканал Fox News.

     Неизвестные преступники из автомобиля открыли огонь по машине, где находились молодые люди. В результате стрельбы один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице. Четвертый пассажир, попавший под обстрел, находится в критическом состоянии.

    В настоящий момент городская полиция ведет поиски преступников.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi