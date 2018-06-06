Три человека погибли при стрельбе во Флориде

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Три человека погибли и один получил тяжелые ранения в результате перестрелки в Джексонвилле, штат Флорида. Как передает Report со ссылкой на ТАСС. об этом сообщил телеканал Fox News.

Неизвестные преступники из автомобиля открыли огонь по машине, где находились молодые люди. В результате стрельбы один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице. Четвертый пассажир, попавший под обстрел, находится в критическом состоянии.

В настоящий момент городская полиция ведет поиски преступников.