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    Три человека погибли при сходе оползня на юго-востоке Китая

    Сход оползня был вызван сильными ливнями

    Баку. 24сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу в юго-восточной части страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел накануне в уезде Либо. В момент схода оползня на дороге находились десять человек, одному из них удалось спастись, еще троих вызволили сотрудники экстренных служб.

    По предварительным данным, сход оползня был вызван сильными ливнями.

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