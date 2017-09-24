Три человека погибли при сходе оползня на юго-востоке Китая

Баку. 24сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу в юго-восточной части страны.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел накануне в уезде Либо. В момент схода оползня на дороге находились десять человек, одному из них удалось спастись, еще троих вызволили сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, сход оползня был вызван сильными ливнями.
News DepartmentАвтор новости
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