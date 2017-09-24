Три человека погибли при сходе оползня на юго-востоке Китая

Баку. 24сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу в юго-восточной части страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел накануне в уезде Либо. В момент схода оползня на дороге находились десять человек, одному из них удалось спастись, еще троих вызволили сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, сход оползня был вызван сильными ливнями.