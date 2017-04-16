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    Три человека погибли при обстрелегруппировки ИГ сирийского Дейр-эз-Зора

    Большинство пострадавших — женщины и дети© Foto: Mediaspy

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Три человека погибли и еще 11 пострадали при обстреле террористами группировки ИГ одного из жилых кварталов сирийского Дейр-эз-Зора.

    Как передает Report, об этом,сообщает с места событий государственное агентство SANA.

    По данным корреспондента агентства, большинство пострадавших — женщины и дети. Террористы обстреляли район Харабеш на юго-востоке города.

    Дейр-эз-Зор с 2014 года находится под осадой ИГ, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для жителей.

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