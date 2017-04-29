Три человека погибли при крушении самолета скорой помощи в Техасе

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Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет скорой помощи разбился в субботу около американского города Амарилло (штат Техас).

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Rico Aviation, предоставляющая услуги воздушной транспортировки пациентов, три члена экипажа погибли.

"Rico Aviation с печалью подтверждает гибель трех членов авиаэкипажа минувшей ночью", - информировала компания в официальном заявлении.

Самолет разбился в ночное время суток, точная причина крушения пока не установлена. Местная полиция полагает, что одним из факторов могла быть неблагоприятная погода - сильный ветер, скорость которого достигала 22,4 м/с.