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Три человека погибли из-за взрыва в университете на Филиппинах

Три человека погибли из-за взрыва в университете на Филиппинах По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва в спортзале университета Минданао на юге Филиппин.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 06:23
Три человека погибли из-за взрыва в университете на Филиппинах

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва во время проведения католической мессы в спортзале Университета Минданао городе Марави на юге Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Manila Bulletin.

Помимо этого, сообщается о девяти пострадавших в результате взрыва.

Администрация университета приостановила занятия до дальнейшего уведомления и направила дополнительных сотрудников службы безопасности для охраны его кампуса.

По словам полицейских, на данный момент устанавливается, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.

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Версия на азербайджанском языке Filippində universitetdə partlayış olub, ölənlər və yaralananlar var

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