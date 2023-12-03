Три человека погибли из-за взрыва в университете на Филиппинах

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва во время проведения католической мессы в спортзале Университета Минданао городе Марави на юге Филиппин.
Как передает
Помимо этого, сообщается о девяти пострадавших в результате взрыва.
Администрация университета приостановила занятия до дальнейшего уведомления и направила дополнительных сотрудников службы безопасности для охраны его кампуса.
По словам полицейских, на данный момент устанавливается, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.