Три человека погибли из-за столкновения легкомоторного самолета и вертолета в Непале

Три человека погибли, четыре пострадали после того, как легкомоторный самолет марки Twin Otter во время взлета врезался в стоящий на земле вертолет в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в воскресенье.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщает новостной портал 9News.

По его данным, в результате инцидента, который произошел в небольшом аэропорту в предгорье Эвереста, погиб пилот самолета частной компании Summit Air, а также двое полицейских, которые стояли рядом с вертолетом компании Manang Air. Известно, что на борту легкомоторного самолета, который направлялся в Катманду, находились четыре пассажира и стюардесса, их состоянию ничего не угрожает.