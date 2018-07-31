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    Три человека погибли и десятки пострадали в результате ДТП в ОАЭ

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Три человека погибли и ещё 44 получили травмы в аварии с участием автобуса в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом сообщает The National.

    По имеющимся данным, перевозивший рабочих автобус врезался в следовавшую перед ним легковую машину, которая, в свою очередь, врезалась в микроавтобус.

    В итоге автобус влетел в металлическое дорожное заграждение, что и привело к жертвам.

    По версии полиции, в столкновении виноват водитель автобуса, который ехал с превышением скорости, нарушал дистанцию и, предположительно, пользовался мобильным телефоном.

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