Три человека погибли и десятки пострадали в результате ДТП в ОАЭ

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Три человека погибли и ещё 44 получили травмы в аварии с участием автобуса в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщает The National.

По имеющимся данным, перевозивший рабочих автобус врезался в следовавшую перед ним легковую машину, которая, в свою очередь, врезалась в микроавтобус.

В итоге автобус влетел в металлическое дорожное заграждение, что и привело к жертвам.

По версии полиции, в столкновении виноват водитель автобуса, который ехал с превышением скорости, нарушал дистанцию и, предположительно, пользовался мобильным телефоном.