В ДТП с автобусом и грузовиком на севере Египта погибли трое, пострадали десятки человек

По меньшей мере три человека погибли и еще 37 пострадалив результате столкновения туристического автобуса с грузовиком на шоссе в прибрежной провинции Матрух на севере Египта.
Как передает
Авария произошла на международной прибрежной дороге Матрух-Александрия недалеко от города Эль-Дабаа. Для эвакуации раненых были задействованы 10 машин скорой помощи.
Заместитель главы ведомства здравоохранения провинции Мабрук Салем сказал, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.