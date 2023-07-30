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В ДТП с автобусом и грузовиком на севере Египта погибли трое, пострадали десятки человек

В ДТП с автобусом и грузовиком на севере Египта погибли трое, пострадали десятки человек По меньшей мере три человека погибли и еще 37 пострадалив результате столкновения туристического автобуса с грузовиком на шоссе в прибрежной провинции Матрух на севере Египта.
Другие страны
30 июля 2023 г. 23:31
В ДТП с автобусом и грузовиком на севере Египта погибли трое, пострадали десятки человек

По меньшей мере три человека погибли и еще 37 пострадалив результате столкновения туристического автобуса с грузовиком на шоссе в прибрежной провинции Матрух на севере Египта.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении провинции Матрух.

Авария произошла на международной прибрежной дороге Матрух-Александрия недалеко от города Эль-Дабаа. Для эвакуации раненых были задействованы 10 машин скорой помощи.

Заместитель главы ведомства здравоохранения провинции Мабрук Салем сказал, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

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