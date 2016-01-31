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    ​Три человека погибли, 56 получили ранения при двойном теракте в Чаде

    По предварительным данным, взрывы устроили террористы-смертники

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, 56 получили ранения в результате двойного теракта на западе Республики Чад.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс.

    Инцидент произошел в районе озера Чад на западе страны. По предварительным данным, взрывы устроили террористы-смертники.

    По информации агентства, первый смертник подорвал себя в поселке Гуйе (Guie), унеся жизнь одного человека и ранив еще 32. Жертвами второго взрыва в деревне Митерин (Miterine) стали два человека, еще 24 получили ранения.

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