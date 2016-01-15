Три человека арестованы по делу о взрывах в Джакарте

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Полиция Индонезии сообщила об аресте еще трех человек по подозрению в причастности к серии взрывов в столице страны Джакарте 14 января, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Все трое были арестованы сегодня рано утром в пригороде Джакарты.

В доме одного из арестованных был обнаружен флаг экстремистской группировки "Исламское государство". Ранее группировка взяла на себя ответственность за взрывы.

По словам главы национальной полиции Индонезии Бадродина Хаити, расследование показало, что совершенные накануне теракты финансировались из Сирии.

В четверг по меньшей мере семь человек, в их числе пятеро боевиков, погибли в результате взрывов в окрестностях улицы Тармин в районе, где расположено большое количество магазинов и офисов.

Позднее власти сообщили, что в нападениях участвовали семь человек - трое из них были убиты, еще четверо арестованы.