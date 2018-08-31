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    Три болгарских министра ушли в отставку после трагического ДТП с 17 погибшими

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов потребовал отставки министра транспорта Ивайло Московского, министра регионального развития Николая Нанкова и главы МВД Валентина Радева после ДТП с автобусом, которое унесло жизни 17 человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Мы принимаем на себя всю политическую ответственность и подаем в отставку. Мы, очевидно, не справились с организацией должным образом, чтобы избежать такого несчастного случая", - заявил В.Радев на пресс-конференции. На этой же конференции присутствовал Н.Нанков.

    Оппозиция ранее призвала подать в отставку все правительство Борисова, утверждая, что ДТП стало прямым следствием коррупции.

    ДТП произошло в Софийской области 25 августа. Автобус, большинство пассажиров которого были пожилыми людьми, возвращавшимися с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге. По неустановленным пока причинам он съехал с трассы и перевернулся. Жертвами ДТП стали 17 человек, более 20 получили травмы.

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