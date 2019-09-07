Три американца умерли из-за курения электронных сигарет

В США три человека погибли из-за заболевания, которое было вызвано курением электронной сигареты. Как передает Report, об этом сообщает The WSJ.

Как отмечается, первая смерть в результате злоупотребления вейпом произошла в штате Иллинойс в августе.

Спустя время, 6 сентября, в Орегоне сообщили о втором похожем случае. Еще одна смерть из-за вейпа была зафиксирована в штате Индиана.

Кроме того, в Соединенных штатах было зафиксировано 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.