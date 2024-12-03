Три альпиниста пропали без вести после попытки покорить самую высокую вершину Новой Зеландии

Три альпиниста из США и Канады были объявлены пропавшими без вести после попытки покорить самую высокую вершину Новой Зеландии - гору Кука.

Три альпиниста из США и Канады были объявлены пропавшими без вести после попытки покорить самую высокую вершину Новой Зеландии - гору Кука.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местная полиция сообщила, что суровые погодные условия препятствуют поисковым работам.

Американцы Курт Блэр и Карлос Ромеро, а также канадец, чье имя не разглашается, не явились на чартерный рейс в понедельник утром, заявила командир местного полицейского управления.

Поисковые группы обнаружили несколько предметов, связанных с восхождением, которые, по их мнению, принадлежали трем мужчинам. Из-за неблагоприятных погодных условий поисковые работы приостановлены до четверга.