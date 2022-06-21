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Три аэропорта в Японии начнут принимать международные рейсы

Три аэропорта в Японии начнут принимать международные рейсы Три региональных аэропорта в Японии откроются для международных рейсов в июле, поскольку страна ослабляет пограничный контроль, введенный ранее из-за COVID-19.
Другие страны
21 июня 2022 г. 09:22

Три региональных аэропорта в Японии откроются для международных рейсов в июле, поскольку страна ослабляет пограничный контроль, введенный ранее из-за COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду.

В июле международные рейсы возобновятся в аэропорты городов Сендай, Хиросима и Такамацу. Ранее японское правительство приняло решение о возобновлении международных рейсов в аэропорт городов Наха (Окинава) и Титосэ (Хоккайдо) к концу июня.

Крупные международные аэропорты, такие как Нарита, Ханеда и Кансай, уже принимают рейсы из-за рубежа.

Власти Японии ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19, для иностранных туристов и начали принимать заявки на въезд в страну с 10 июня.

При этом установлен ежедневный лимит прибывающих в Японию в 20 тыс. человек.

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