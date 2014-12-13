Три аэропорта на востоке Украины закрыты по соображениям безопасности

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", накануне Д.Антонюк сообщил, что государственная авиационная служба по соображениям безопасности закрывает полеты со всех направлений в Харьков, Днепропетровск и Запорожье.
"Точные причины и детали сообщить не могу. Все, что могу сказать, что аэропорты закрыты на неопределенное время. Военные попросили", - сказал он "Вестям".
Авиакомпании не предлагают пассажирам, застрявшим по пути следования в трех городах, альтернативный транспорт, отмечает газета.
Между тем источники газеты заявили, что три аэропорта закрыли из-за угрозы теракта.
Ранее Госавиаслужба Украины выписала российским авиакомпаниям штрафов уже на 261,5 миллиона гривен (около 17 миллионов долларов) за полеты в Крым, воздушное пространство над которым закрыто с марта. Кроме того, в мае были запрещены полеты по направлению Харьков-Москва, в декабре - Днепропетровск-Москва.
News DepartmentАвтор новости
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