Третья за неделю казнь прошла в США

В США федеральные власти провели третью за неделю казнь преступника.

В США федеральные власти провели третью за неделю казнь преступника.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает Des Moines Register.

Проведенные властями казни стали первыми на федеральном уровне спустя 17 лет.

К казни через повешение был приговорен 52-летний Дастин Хонкен. Он был обвинен в создании наркотической сети на территории штата Айова, а также в убийстве пяти человек, из которых двое - несовершеннолетние.

Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни. На данный момент в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления.

Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.