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    Третий за неделю миротворец ООН убит в ЦАР

    Миротворцы возвращались после патрулирования города Кои

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Третий за неделю миротворец ООН убит в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате нападения группы вооруженных лиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    "Миротворцы ООН возвращались после патрулирования города Кои в префектуре Уам-Пенде, когда на них напали около 50 вооруженных людей. Один миротворец из Бангладеш был смертельно ранен", - сказал Дюжаррик.

    4 января два марокканских миротворца были убиты и двое ранены в результате нападения группы боевиков на автоколонну ООН, доставлявшую топливо в город Обо.

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