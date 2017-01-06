Третий за неделю миротворец ООН убит в ЦАР

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Третий за неделю миротворец ООН убит в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате нападения группы вооруженных лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Миротворцы ООН возвращались после патрулирования города Кои в префектуре Уам-Пенде, когда на них напали около 50 вооруженных людей. Один миротворец из Бангладеш был смертельно ранен", - сказал Дюжаррик.

4 января два марокканских миротворца были убиты и двое ранены в результате нападения группы боевиков на автоколонну ООН, доставлявшую топливо в город Обо.