Третий авианосец Китая спустили на воду

Китайская государственная судостроительная корпорация спустила в пятницу на воду третий национальный авианосец, получивший название "Фуцзянь" в честь восточной провинции страны.

Китайская государственная судостроительная корпорация спустила в пятницу на воду третий национальный авианосец, получивший название "Фуцзянь" в честь восточной провинции страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, церемония состоялась примерно в 11:00 по пекинскому времени. Спуск на воду был осуществлен под звуки гимна КНР с учетом существующих традиций.

Как уточняет телеканал, авианосец "Фуцзянь" водоизмещением 80 тыс. тонн построен только на основе китайских технологий. Ожидается, что в ближайшее время он отправится в испытательное плавание.

Прежде в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было два авианосца. Первый из них ("Ляонин") построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного Китаем у Украины, второй ("Шаньдун") - на базе "Ляонина". Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. "Шаньдун" отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, Китай в прошлом году приступил к строительству четвертого авианосца, предположительно, с ядерной силовой установкой.