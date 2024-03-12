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Треть территории Кубы осталась без электричества

Треть территории Кубы осталась без электричества Не менее 34% территории Кубы осталось без энергоснабжения из-за веерных отключений электричества.
Другие страны
12 марта 2024 г. 19:30
Треть территории Кубы осталась без электричества

Не менее 34% территории Кубы осталось без энергоснабжения из-за веерных отключений электричества.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на кубинское государственное предприятие "Электроэнергетический союз".

По данным компании, в пиковые часы на Кубе вырабатывалось 2165 МВт электроэнергии при уровне спроса в объеме 3200 МВт. Из-за отсутствия топлива не функционировали 82 станции производства и распределения электроэнергии, снабжение еще 16 находится на недостаточном уровне.

Агентство отмечает, что в ряде населенных пунктов страны отключения электроэнергии длятся до десяти часов подряд и более, ситуация в Гаване несколько лучше, однако и в столице с прошлой недели начали отключать электроэнергию по районам.

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