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Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за качества воды в Сене

Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за качества воды в Сене Субботние тренировочные заплывы триатлонистов отменены из-за качества воды в Сене.
Другие страны
3 августа 2024 г. 17:05
Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за качества воды в Сене

Субботние тренировочные заплывы триатлонистов отменены из-за качества воды в Сене.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство AFP.

Причиной стало возможное загрязнение реки из-за прошедшего сильного дождя в столице Франции. Смешанная эстафета по триатлону должна пройти 5 августа.

Напомним, что 31 июля в Париже прошли мужские и женские соревнования, несмотря на отмену тренировочных заплывов и переноса старта у мужчин из-за плохого качества воды в реке. Причиной загрязнения воды также называли дождь, который ранее прошел в Париже. Организаторы получили разрешение на проведение соревнований только утром в среду.

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Версия на азербайджанском языке Sena çayının çirkli olmasına görə triatlonçuların məşqləri ləğv edilib

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