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Трем фигурантам дела о нападении на школу во Франции предъявили обвинения

Трем фигурантам дела о нападении на школу во Франции предъявили обвинения Следствие предъявило обвинения по делу о нападении на школу Франции трем подозреваемым, включая брата и двоюродного брата убийцы учителя.
Другие страны
18 октября 2023 г. 11:55
Трем фигурантам дела о нападении на школу во Франции предъявили обвинения

Следствие предъявило обвинения по делу о нападении на школу Франции трем подозреваемым, включая брата и двоюродного брата убийцы учителя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Национальной антитеррористической прокуратуры.

Согласно коммюнике, напавшего на школу Мохаммеда Могушкова обвинили в "убийстве в связи с осуществлением террористической деятельности", "покушении на убийство в связи с осуществлением террористической деятельности", а также в "участии в террористическом сообществе с целью подготовки нападения". Его 16-летнего младшего брата обвиняют в пособничестве убийству и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью, а также в участии в террористическом сообществе. Обоих заключили под стражу.

Третий фигурант дела - 15-летний двоюродный брат Могушковых. Ему предъявили обвинения в "умышленном невоспрепятствовании совершению преступления или посягательства на личную неприкосновенность". "Следственный судья избрал предварительную судебно-воспитательную меру в виде помещения под стражу", - гласит коммюнике.

На состоявшейся 17 октября пресс-конференции глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар заявил, что мотивы напавшего на школу молодого человека удалось прояснить благодаря найденной в его телефоне аудиозаписи на арабском языке, на которой он заявил о своей приверженности террористической организации "Исламское государство". Также его мотивы отчасти "прояснились благодаря заявлениям некоторых его родственников", а также его собственным заявлениям на месте преступления и на коротком видео, которое он записал у военного мемориала. В данном видео, по словам прокурора, которые приводит агентство AFP, он "выступал с заявлениями против французских ценностей". Также в своих записях злоумышленник также упоминал о своей "поддержке мусульман" в "Ираке", "Азии" и "Палестине", "но не связывая свой поступок напрямую с недавними событиями в Израиле".

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Версия на английском языке Charges issued for 3 suspects in French school attack

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