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Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта

Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта Основной этап военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2024" с участием Ирана, России и Китая стартует 12 марта и пройдет в северной части Индийского океана.
Другие страны
11 марта 2024 г. 14:08
Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта

Основной этап военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2024" с участием Ирана, России и Китая стартует 12 марта и пройдет в северной части Индийского океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, на учениях также будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР. Целями учений являются укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом в области проведения морских операций, указывает Tasnim.

В 2023 году трехсторонние учения России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2023" прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Кроме того, они выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели днем, в ночное время огнем артиллерии поразили воздушные цели, а также провели тренировку по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море.

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Версия на английском языке Trilateral naval exercises between Russia, China and Iran to start on March 12

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