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Трехсторонние учения ВМС Южной Кореи, США и Японии начнутся в пятницу

Трехсторонние учения ВМС Южной Кореи, США и Японии начнутся в пятницу В пятницу Южная Корея, США и Япония приступят к проведению трехсторонних совместных военно-морских противолодочных учений в международных водах Японского моря.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 09:09
Трехсторонние учения ВМС Южной Кореи, США и Японии начнутся в пятницу

В пятницу Южная Корея, США и Япония приступят к проведению трехсторонних совместных военно-морских противолодочных учений в международных водах Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные источники.

В сообщении говорится, что решение о проведении учений было принято "на фоне растущих военных угроз со стороны Северной Кореи".

"Учения являются частью шагов министерства обороны по восстановлению военного сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией, (...) чтобы ответить на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", - цитирует Yonhap заявление Минобороны РК.

В частности, как пишет агентство, Пхеньян наращивает усилия по разработке баллистических ракет для подводных лодок, активно продолжает свою военную ядерную программу, предупредил о возможности нанесения упреждающих ядерных ударов в случае непредвиденных обстоятельств.

В учениях примут участие южнокорейский эсминец Munmu the Great, американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Ronald Reagan и японский эсминец класса Asahi.

В последний раз три страны проводили подобные военно-морские учения в апреле 2017 года.

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Версия на английском языке S.Korea, US, Japan to launch tripartite drills on Friday

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