Трехнедельный общенациональный карантин начинается в Польше

Польша после завершения рождественских праздников переходит в режим общенационального карантина.

Польша после завершения рождественских праздников переходит в режим общенационального карантина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с понедельника на протяжении трех недель республика будет жить в условиях почти полного локдауна.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. В начале ноября правительство приняло решение ввести в стране частичный карантин - закрыты учреждения культуры, спортивные комплексы, гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, школьники учатся дистанционно, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Собираться в группах более пяти человек запрещено.

С 28 декабря до 17 января в Польше в рамках общенационального карантина помимо уже действующих ограничений будут закрыты гостиницы, горнолыжные склоны и магазины, за исключением продовольственных, хозяйственных и аптек. Это решение было принято, чтобы избежать массового скопления людей в курортных городах в период начинающихся в стране 4 января двухнедельных школьных каникул.

По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, если не принять такие меры, может наступить третья волна эпидемии, во время которой суточный прирост новых заболевших будет достигать 40 тыс, а в худшем случае - 50-60 тыс, с которыми польская система здравоохранения просто не справится.

В новогоднюю ночь власти Польши приняли решение ограничить право передвижения людей в период между 19:00 31 декабря и 06:00 1 января. Из дома разрешается выйти только в случае острой или служебной необходимости.

В период общенационального карантина все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны будут пройти 10-дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов.

В соответствии с распоряжением польского правительства до 17 января прекращается железнодорожное сообщение, если маршрут предусматривает пересечение границы.

От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.

Отметим, что вакцинация от коронавируса началась в Польше в воскресенье. Первая партия вакцины от COVID-19 фирмы Pfizer ("Пфайзер") насчитывает около 10 тыс. доз. Они распределены по 72 больницам во всей стране.