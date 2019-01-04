Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Три бывших банкира второго крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по запросу США. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской прокуратуры.

Экс-сотрудников швейцарского банка обвиняют в мошенничестве на 2 млрд. долларов США. Как утверждают США, в мошеннической схеме также участвовали государственные компании Мозамбика.

Арестованные сотрудники банка — Эндрю Пирс, Сурджана Сингхе и Детелина Субеве. Им были предъявлены обвинения "в сговоре с целью нарушения закона по борьбе со взяточничеством", а также в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. По решению суда их выпустили под залог.

Credit Suisse заявил, что сотрудничает со следствием.

"В обвинительном заключении утверждается, что бывшие сотрудники пытались взломать систему внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и стремились скрыть эту деятельность",— говорится в комментарии Credit Suisse.

Как уточняет Reuters, аресты были произведены спустя пять дней после того, как был арестован бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. Его задержали в конце декабря в аэропорту в Южной Африке в рамках того же уголовного дела, которое было возбуждено федеральной прокуратурой в Бруклине. США будут добиваться выдачи всех предполагаемых мошенников.