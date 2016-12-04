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    Траурный митинг памяти Кастро начался в городе Сантьяго-де-Куба

    В акции принимают участие, председатель Государственного совета, государственные и общественные деятели из разных стран мира

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Массовая акция в память о лидере Кубинской революции Фиделе Кастро проходит на площади Антонио Масео единственного на Кубе города-героя - Сантьяго-де-Куба.

    Как передает Report, в акции принимают участие, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы, генерал армии Рауль Кастро Рус, государственные и общественные деятели из разных стран мира, а также руководители массовых и общественных организаций и Союза молодых коммунистов Кубы.

    Церемония захоронения останков команданте начнется в 07:00 воскресенья по местному времени на кладбище святой Ифигении.

    Фидель Кастро скончался 25 ноября в Гаване на 91-м году жизни.

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