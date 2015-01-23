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    Траурная церемония по случаю кончины короля проходит в Эр-Рияде

    Тело покойного саудовского монарха было доставлено в мечеть

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Траурная церемония по случаю кончины короля Саудовской Аравии Абдуллы бен Абдель Азиза проходит в столице государства Эр-Рияде. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония началась с общей молитвы в мечети эмира Турки бен Абдуллы.

    Тело покойного саудовского монарха было доставлено в мечеть.

    В траурных мероприятиях принимают участие прибывшие в Эр-Рияд высокопоставленные делегации иностранных государств. С азербайджанской стороны на церемонии похорон принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Милли Меджлиса (ММ) Октай Асадов

    Король Саудовской Аравии Абдулла бен Абдель Азиза скончался в ночь на пятницу на 91-м году жизни.

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