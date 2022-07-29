Трасс увеличит объем военной помощи Украине в случае избрания премьером

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она займет пост премьер-министра страны.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она займет пост премьер-министра страны.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Также она намерена свой первый звонок на новой должности совершить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В качестве премьер-министра я буду лучшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение", — заявила Трасс.

По ее словам, война в Украине далека от завершения и сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах президенту РФ.