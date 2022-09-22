Трасс рассматривает перенос британского посольства в Иерусалим

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассматривает вопрос о переносе британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассматривает вопрос о переносе британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter глава Кабмина Израиля Яир Лапид после встречи с Трасс в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Благодарю моего хорошего друга премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что положительно рассматривает вопрос о переносе посольства Великобритании в Иерусалим", - написал Лапид.