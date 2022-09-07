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Трасс провела телефонный разговор с Байденом

Трасс провела телефонный разговор с Байденом Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 01:13
Трасс провела телефонный разговор с Байденом

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора.

"Премьер-министр и президент Байден поразмышляли по поводу несокрушимой силы особых отношений (США и Великобритании). Они сошлись во мнении, что партнерство между нашими странами, усиленное общими ценностями, критически важно для защиты и продвижения свободны и демократии в мире", - отмечается в заявлении.

"Они договорились опираться на эти связи, в том числе расширяя наш сильный оборонительный союз через НАТО и (оборонное партнерство Австралии, Соединенного Королевства и США) AUKUS" - сообщили на Даунинг-стрит. Отмечается, что Трасс и Байден подтвердили "свое обязательство укреплять мировую свободу, бороться с угрозами, которые представляют автократии", а также гарантировать, что Россия потерпит поражение в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Trass Baydenlə Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyəti üzərində işləməyi razılaşdırıb

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