Трасс представит план по борьбе с высокими тарифами на свет

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала на этой неделе опубликовать комплекс мер по борьбе с растущими тарифами на электроэнергию.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала на этой неделе опубликовать комплекс мер по борьбе с растущими тарифами на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила перед резиденцией на Даунинг-стрит во время своей первой речи в качестве главы правительства.

Л.Трасс выступила с утверждением, что этот энергетический кризис вызван действиями России в Украине. "Я приму меры на этой неделе, чтобы решить проблему очень высоких счетов за электроэнергию и гарантировать наши будущие поставки энергии. Мы гарантируем, что людям не придется сталкиваться с неподъемными счетами за электричество", - сообщила премьер.

По словам Трасс, которая до сегодняшнего дня занимала пост министра иностранных дел, нынешняя турбулентность в мире вызвана двумя факторами - действиями РФ в отношении Украины и последствиями пандемии коронавируса.

Новый премьер-министр обозначила три приоритетных направления политики своего правительства. Самым злободневным стала уже упомянутая борьба с последствиями энергетического кризиса и резким падением уровня жизни британцев на фоне растущей инфляции. Трасс также пообещала обеспечить рост британской экономики, снижая налоги, привлекая инвестиции, развивая инфраструктуру страны и проводя необходимые для этого реформы. Третьей ключевой задачей, которую обозначила глава правительства, является повышение эффективности работы Национальной системы здравоохранения королевства, испытывающей острый кадровый и финансовый голод.