О нас

Трасс представит план по борьбе с высокими тарифами на свет

Трасс представит план по борьбе с высокими тарифами на свет Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала на этой неделе опубликовать комплекс мер по борьбе с растущими тарифами на электроэнергию.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 21:51
Трасс представит план по борьбе с высокими тарифами на свет

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала на этой неделе опубликовать комплекс мер по борьбе с растущими тарифами на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила перед резиденцией на Даунинг-стрит во время своей первой речи в качестве главы правительства.

Л.Трасс выступила с утверждением, что этот энергетический кризис вызван действиями России в Украине. "Я приму меры на этой неделе, чтобы решить проблему очень высоких счетов за электроэнергию и гарантировать наши будущие поставки энергии. Мы гарантируем, что людям не придется сталкиваться с неподъемными счетами за электричество", - сообщила премьер.

По словам Трасс, которая до сегодняшнего дня занимала пост министра иностранных дел, нынешняя турбулентность в мире вызвана двумя факторами - действиями РФ в отношении Украины и последствиями пандемии коронавируса.

Новый премьер-министр обозначила три приоритетных направления политики своего правительства. Самым злободневным стала уже упомянутая борьба с последствиями энергетического кризиса и резким падением уровня жизни британцев на фоне растущей инфляции. Трасс также пообещала обеспечить рост британской экономики, снижая налоги, привлекая инвестиции, развивая инфраструктуру страны и проводя необходимые для этого реформы. Третьей ключевой задачей, которую обозначила глава правительства, является повышение эффективности работы Национальной системы здравоохранения королевства, испытывающей острый кадровый и финансовый голод.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Liz Trass enerji böhranına qarşı mübarizə proqramını açıqlayacaq

Экслюзивные новости

Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi