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Трасс подтвердила увеличение помощи Украине в 2023 году

Трасс подтвердила увеличение помощи Украине в 2023 году В следующем году Великобритания сравнит или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 05:29
Трасс подтвердила увеличение помощи Украине в 2023 году

В следующем году Великобритания сравнит или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.

Об этом сообщает “Report” со ссылкой на пресс-релиз правительства Британии.

Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что конкретный характер военной поддержки Британии будет определяться исходя из нужд ВСУ.

"Победы Украины за последние недели были вдохновляющими. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и показывали, на что они способны, когда им дают военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет с вами на каждом шагу. Ваша безопасность - наша безопасность", - сказала она.

Отмечается, что Великобритания является второй страной по объемам военной поддержки для Украины. Так, в 2022 году правительство страны выделило 2,3 млрд фунтов стерлингов (более 2,6 млрд долларов).

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya verilən hərbi yardımın həcmini artıracaq

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