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Трасс может вскоре отправиться с визитом в Украину

Трасс может вскоре отправиться с визитом в Украину Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых заверила его, что Киев может рассчитывать на полную поддержку и долгосрочную помощь Лондона.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 03:04
Трасс может вскоре отправиться с визитом в Украину

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых заверила его, что Киев может рассчитывать на полную поддержку и долгосрочную помощь Лондона.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

«Во время своего первого разговора с коллегой в качестве премьер-министра, она вновь заявила украинскому лидеру, что он может рассчитывать на ее полную поддержку, а Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе», - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и меры по снижению доходов России. Трасс при этом подчеркнула важность энергетической независимости для Великобритании и ее союзников.

Новый британский премьер также заявила, что «рада принять приглашение посетить президента Зеленского в ближайшее время».

Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил Трасс за поддержку и поздравил ее с назначением.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın Baş naziri Ukraynaya səfər edəcək

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