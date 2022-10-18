Трасс и Макрон договорились продолжать поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продолжать тесно работать по поддержке Украины.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продолжать тесно работать по поддержке Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы британского правительства по итогам ее телефонного разговора с Макроном.

Как подчеркивается, политики "обсудили их серьезную обеспокоенность" последними ударами России по Украине. "Они согласились, что Великобритания и Франция продолжат тесно работать вместе с союзниками над поддержкой Украины и координировать их ответные действия на российскую агрессию", - говорится в кратком коммюнике Даунинг-стрит, 10.

Сообщается, что Трасс и Макрон приветствовали их недавнюю личную встречу на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге и условились "продолжать углублять двустороннее сотрудничество".