О нас

Трасс и Макрон договорились продолжать поддерживать Украину

Трасс и Макрон договорились продолжать поддерживать Украину Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продолжать тесно работать по поддержке Украины.
Другие страны
18 октября 2022 г. 22:09
Трасс и Макрон договорились продолжать поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продолжать тесно работать по поддержке Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы британского правительства по итогам ее телефонного разговора с Макроном.

Как подчеркивается, политики "обсудили их серьезную обеспокоенность" последними ударами России по Украине. "Они согласились, что Великобритания и Франция продолжат тесно работать вместе с союзниками над поддержкой Украины и координировать их ответные действия на российскую агрессию", - говорится в кратком коммюнике Даунинг-стрит, 10.

Сообщается, что Трасс и Макрон приветствовали их недавнюю личную встречу на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге и условились "продолжать углублять двустороннее сотрудничество".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Шесть человек задержали в ходе манифестации в Париже
Шесть человек задержали в ходе манифестации в Париже
18 октября 2022 г. 21:45
В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета
В США двое погибли при крушении легкомоторного самолета
18 октября 2022 г. 21:34
Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры ЕС
Еврокомиссия представила план по защите инфраструктуры ЕС
18 октября 2022 г. 20:00
В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски
В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски
18 октября 2022 г. 19:45
СМИ: Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет
СМИ: Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет
18 октября 2022 г. 19:20
Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца года
Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца года
18 октября 2022 г. 19:07
В ЕК предложили странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа до марта
В ЕК предложили странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа до марта
18 октября 2022 г. 18:46
Глава ЕК: Доля российского газа на европейском рынке снизилась до 9%
Глава ЕК: Доля российского газа на европейском рынке снизилась до 9%
18 октября 2022 г. 18:23
На западе ФРГ два человека погибли при нападении с ножом
На западе ФРГ два человека погибли при нападении с ножом
18 октября 2022 г. 17:09
Военные Тайваня сообщили об отправке к острову 11 самолетов и двух кораблей КНР
Военные Тайваня сообщили об отправке к острову 11 самолетов и двух кораблей КНР
18 октября 2022 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi