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Трасс и Байден согласились увеличить военную помощь Украине

Трасс и Байден согласились увеличить военную помощь Украине Великобритания и США считают необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине в свете объявления Россией частичной мобилизации.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 04:19
Трасс и Байден согласились увеличить военную помощь Украине

Великобритания и США считают необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине в свете объявления Россией частичной мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии главы британского правительства Лиз Трасс после встречи с президентом США Джозефом Байденом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Лидеры осудили недавние воинственные заявления президента РФ Владимира Путина по Украине. Они согласились с тем, что его действия подчеркивают необходимость продолжать экономическую и военную поддержку Украины со стороны союзников", - сказано в нем.

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