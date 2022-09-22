Трасс и Байден согласились увеличить военную помощь Украине

Великобритания и США считают необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине в свете объявления Россией частичной мобилизации.

Великобритания и США считают необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине в свете объявления Россией частичной мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии главы британского правительства Лиз Трасс после встречи с президентом США Джозефом Байденом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Лидеры осудили недавние воинственные заявления президента РФ Владимира Путина по Украине. Они согласились с тем, что его действия подчеркивают необходимость продолжать экономическую и военную поддержку Украины со стороны союзников", - сказано в нем.