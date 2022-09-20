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Трасс: Британия в ближайшие годы не планирует заключить торговое соглашение с США

Трасс: Британия в ближайшие годы не планирует заключить торговое соглашение с США Великобритания в ближайшие годы не планирует заключать соглашения о свободной торговле с США.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 11:46
Трасс: Британия в ближайшие годы не планирует заключить торговое соглашение с США

Великобритания в ближайшие годы не планирует заключать соглашения о свободной торговле с США.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом заявила британский премьер Лиз Трасс перед своей первой двусторонней встречей с Джо Байденом, которая перенесена на среду.

"Я не ожидаю, что они начнутся в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сообщила Трасс журналистам на борту самолета, следовавшего в США, где с 20 по 26 пройдет заседание Генассамблеи ООН.

Она отметила, что для нее приоритетными вопросами для обсуждений в Нью-Йорке будет присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому торговому партнерству, куда входят 11 стран - Австралия, Канада, Сингапур и т.д., а также заключение сделок со странами Персидского залива и Индией.

Трасс добавила, что на переговорах с Байденом в ООН затронет вопросы глобальной безопасности, усилий по урегулированию украинского конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Liz Trass: “Britaniyanın yaxın illərdə ABŞ ilə ticarət müqaviləsi bağlamaq planları yoxdur”
Версия на английском языке Truss: UK has no plans to ink trade agreement with US in coming years

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