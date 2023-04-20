Страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию

Страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По данным источников, чиновники из стран G7 обсуждают возможность "полного запрета на большую часть экспорта" в РФ в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита Группы семи в Хиросиме.

Отмечается, что запрет на экспорт может предполагать ряд исключений, которые, вероятно, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

Представители G7 рассчитывают, что к ограничительной мере присоединятся члены Евросоюза. Обсуждение возможного запрета продолжается, окончательное решение не принято, подчеркивает Bloomberg.