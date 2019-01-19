Страны Транстихоокеанского партнерства намерены расширять круг его участников

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Страны-члены вступившего в силу 30 декабря соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) будут стремиться к расширению круга участников этой структуры, чтобы оказывать противодействие росту протекционизма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, принятом в Токио по окончании первого в этом году рабочего совещания представителей 11 стран-участниц ТТП на уровне членов правительств.

"На фоне нарастающей озабоченности по поводу тенденций к протекционизму мы будем энергично расширять ТТП и развивать свободную торговлю", - говорится в документе.

Председательствовавший на встрече министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул на итоговой пресс-конференции, что члены партнерства стремятся "к участию в нем как можно большего числа стран и регионов, включая США". Соединенные Штаты подписали соглашение о ТТП, однако президент Дональд Трамп вышел из него, заявив, что договоренности не отвечают американским интересам.

Главной темой нынешнего совещания была подготовка условий для принятия новых членов в ТТП. В настоящее время в него входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония.