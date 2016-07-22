​Транспортный самолет индийских ВВС с пассажирами на борту пропал с радаров

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Транспортный самолет индийских ВВС с 29 пассажирами на борту пропал с радаров, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

Самолет АН-32 вылетел с аэродрома Тамбарам в 8:30 по местному времени в Ченнай, связь с ним была потеряна около 20 минут назад.

Отмечается, что транспортник сможет лететь четыре часа без дозаправки.

Береговая охрана и ВВС Индии начали операции по поиску самолету. Официального заявления властей пока не было.