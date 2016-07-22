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    ​Транспортный самолет индийских ВВС с пассажирами на борту пропал с радаров

    Транспортник АН-32 сможет лететь четыре часа без дозаправки

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Транспортный самолет индийских ВВС с 29 пассажирами на борту пропал с радаров, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

    Самолет АН-32 вылетел с аэродрома Тамбарам в 8:30 по местному времени в Ченнай, связь с ним была потеряна около 20 минут назад.

    Отмечается, что транспортник сможет лететь четыре часа без дозаправки.

    Береговая охрана и ВВС Индии начали операции по поиску самолету. Официального заявления властей пока не было.

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