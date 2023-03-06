Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.

Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.

Как передает Report , об этом сообщил греческий информационный портал левых сил 902.gr.

По его данным, выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена в Болгарию и Румынию, где в ближайший период пройдут крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe.

200-метровый грузовой корабль начал разгрузку военного снаряжения. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отбудет в середине следующей недели. Американское грузовое судно является ведущим звеном в цепочке снабжения натовских войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа.

Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданского персонала американской армии прибыли в Александруполис для нужд перевозки военной техники, которую выгружает Liberty Pride.