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Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.
Другие страны
6 марта 2023 г. 03:49
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.

Как передает Report, об этом сообщил греческий информационный портал левых сил 902.gr.

По его данным, выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена в Болгарию и Румынию, где в ближайший период пройдут крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe.

200-метровый грузовой корабль начал разгрузку военного снаряжения. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отбудет в середине следующей недели. Американское грузовое судно является ведущим звеном в цепочке снабжения натовских войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа.

Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданского персонала американской армии прибыли в Александруполис для нужд перевозки военной техники, которую выгружает Liberty Pride.

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