Транспортные компании во Франции потеряли более 1 млн евро из-за продолжающихся забастовок

Более сорока дней протестов и забастовок, проводящихся против пенсионной реформы, во Франции обошлись двум основным государственным транспортным компаниям в более чем €1 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Согласно этим сведениям, ущерб для Автономного управления парижского транспорта (RATP) близок к €200 млн. Национальное общество железных дорог (SNCF) при этом недополучило прибыль в размере €850 млн.

Правительство расценивает подобное снижение денежных поступлений как "весьма крупные финансовые последствия" проходящих протестов. Данные были опубликованы после прошедшей в Матиньонском дворце встречи премьер-министра Эдуара Филиппа с Катрин Гийуар, возглавляющей RATP, и Жан-Пьером Фаранду, являющимся президентом - генеральным директором SNCF.

В среду, выступая по итогам заседания Совета министров, Филипп особо отметил, что забастовщики в компаниях RATP и SNCF "находятся в безвыходном положении", и призвал их прекратить стачку, подчеркнув, что она уже "достаточно долго продолжается". При этом премьер подтвердил свое твердое намерение провести пенсионную реформу и лишить железнодорожников и работников городского транспорта их прежнего льготного пенсионного режима.