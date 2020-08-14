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Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса.
Другие страны
14 августа 2020 г. 03:53
Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Президента проинформировали об этом", - сказала Макинани журналистам. Она не стала комментировать достижение России, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".

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