Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Президента проинформировали об этом", - сказала Макинани журналистам. Она не стала комментировать достижение России, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".