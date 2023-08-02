Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам

Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Как передает Report , об этом сообщил Reuters со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что большое жюри присяжных сочло достаточными предоставленные властями улики для предъявления следующих обвинений: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью фальсификации показаний свидетелей", "сговор против прав американских граждан", "воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству".

Из документа также следует, что "вечером 6 января" 2021 года Трамп и его сообщники "попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание их итогов".

Спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа.