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Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам

Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.
Другие страны
2 августа 2023 г. 04:09
Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам

Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что большое жюри присяжных сочло достаточными предоставленные властями улики для предъявления следующих обвинений: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью фальсификации показаний свидетелей", "сговор против прав американских граждан", "воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству".

Из документа также следует, что "вечером 6 января" 2021 года Трамп и его сообщники "попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание их итогов".

Спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Tramp avqustun 3-də federal məhkəməyə çağırılıb

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